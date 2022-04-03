России придется отвечать за преступления: Макрон и Шольц о трагедии в Буче

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц высказались о происходящем в Буче. Фото: коллаж "Сегодня"

3 апреля лидеры Франции и Германии высказались по поводу зверских убийств российскими оккупантами жителей Бучи и других оккупированных населенных пунктов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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"Фото, которые поступают из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей", – написал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Страшные и ужасающие кадры доходят до нас из Украины. В Буче расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и престарелых", – написал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц отметил, что речь идет о последствиях действий российской армии, так как Буча еще несколько дней назад "контролировалась военными РФ". Он подчеркнул, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.

Федеральный канцлер Германии добавил, что необходимо немедленно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности.

Макрон выразил сострадание жертвам и солидарность с украинцами.

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"Российским властям придется отвечать за эти преступления", – отметил Макрон.

Зверства русских оккупантов под Киевом

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