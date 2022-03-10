Россия, до свидания! Один из крупнейших производителей техники Caterpillar приостанавливает работу в РФ

Такими темпами из РФ выйдет весь международный бизнес/Фото: коллаж: "Сегодня"

Один из самых больших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники Caterpillar прекращает деятельность в РФ. Это связано с нападением России на Украину.

Об этом говорится на сайте компании.

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В компании заявили, что расстроены трагическими событиями, происходящими в Украине. Также они надеются на мирное "решение" войны.

"Деятельность в России становится все сложнее, в частности из-за перебоев в цепочке поставок и санкций. Поэтому мы приостанавливаем деятельность на наших российских производственных мощностях", — говорится в сообщении.

Caterpillar Foundation решила пожертвовать более 1 миллиона долларов в поддержку как текущих, так и долгосрочных гуманитарных потребностей Украины.

Масштабный выход бизнеса из РФ

Ранее о прекращении работы с россиянами заявили компании Apple и Apple Pay, Dell, Ericsson, Lenovo, HP, Intel, AMD, PayPal, Paysera, Dropbox, WebMoney и многие другие.

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В частности, всемирно известная компания VMware остановила все бизнес-операции в России и Беларуси. Представители компании сообщили, что стремятся поддержать участников команды из Украины, их родственников, а также украинских потребителей и партнеров. Речь идет не только об информационной поддержке, но и о приостановке продаж и профессиональных услуг.

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