Россия готова отправить войска в Казахстан

Отправят Спецборт с боевого аэродрома/Фото: NUZ.KZ, коллаж: "Сегодня"

Россия готовится отправить военных в Казахстан. Войска привели в полную боевую готовность.

Об этом сообщает Telegram-канал "Baza".

Реклама

Детали

По информации Telegram-канала, российский авиаполк под Оренбургом привели в боевую готовность. С военного аэродрома собираются отправить спецборт. Кроме того, в республику могут также перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая дислоцируется в городе Каменск-Шахтинский.

Что было раньше?

Читайте также