Володин замахнулся на море Норвегии / Коллаж "Сегодня"

Спикер Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин поручил пересмотреть норвежско-российское соглашение о границе. Таким образом Москва хочет ответить на запрет Осло в пропуске на российские шахты на Шпицбергене товаров на транспорте с российскими номерами, что запрещено санкциями ЕС.

Об этом сообщают российские пропагандистские информационные ресурсы.

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Что известно

Сообщается, что Володин обратился в комитет Госдумы по иностранным делам с просьбой пересмотреть соглашение о разделительной линии на море между Норвегией и Россией. В частности, комитет должен определиться, следует ли расторгнуть или приостановить соглашение о границе и сотрудничестве в Баренцевом море.

Данным вопросом занялся депутат-коммунист Михаил Матвеев. По его словам, соглашение принималось с целью укрепить сотрудничество между Норвегией и Россией, а раз такого сотрудничества нет, значит и границ нет.

"Сейчас мы видим, что Норвегия препятствует отправке продуктов питания нашим жителям на Шпицберген", – как обычно все перекрутил российский коммунист.

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Ответ

В Осло предложили российским политикам внимательней прочитать соглашения и тогда долго не придется заниматься этим вопросом.

"Общепринятой практикой является то, что соглашения об установлении границ действуют бессрочно. Мы надеемся, что Россия будет относиться к этому с уважением", – резюмировала представителя МИД Норвегии Ане Хаавардсдаттер, что в соглашении с Россией нет пункта о расторжении.

Ситуация