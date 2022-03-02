Россия и Путин стали изгоями в мире — замгоссекретаря США

Путин и РФ стремительно "катятся" вниз/Фото: коллаж: "Сегодня"

За войну, которую Российская Федерация начала против Украины, страна-агрессор заплатит очень дорого. Из-за безумных санкции из РФ идет международный бизнес и капитал. Страна вместе со своим президентом Владимиром Путиным становятся изгоями.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

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"Мы все видим, какими изгоями становятся Путин и Россия. Так что санкции уже оказали ошеломляющее воздействие. Но да, их может быть больше", — сказала Венди Шерман.

Заместитель госсекретаря заявила, что в арсенале США остались и другие серьезные санкционные меры, которые можно использовать как рычаг дальнейшего давления на президента России.

"Такие меры точно остались. Мы ведем дискуссии о них. Но санкции уже дали огромный эффект", — отметила Шерман.

Она также высказалась о действии ограничительных мер и их результатах.

"Рубль упал и торгуется на самом низком уровне в истории (процентов на 20), и он торгуется на самом большом уровне за всю историю. Фондовый рынок по-прежнему закрыт из-за опасений бегства капитала. Центральный банк более чем удвоил свою ключевую процентную ставку, самую высокую почти за 20 лет. Российские власти заставляют экспортеров продавать не менее 80 процентов валютной выручки, чтобы поддержать рубль. S&P понизило кредитный рейтинг России до "мусорного". Многие американские компании уходят из России, хотя работа там была достаточно прибыльной", — сказала замгоссекретаря.

Санкции от BMW

Концерн BMW останавливает производство своих автомобилей на калининградском заводе "Автотор". Кроме того, прекращаются поставки машин на российский рынок.

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"В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления", – заявили в концерне.

Кроме того, в BMW не исключают остановку производства и на других заводах компании из-за сбоя цепочек поставок и закрытия ряда поставщиков в Украине.

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