Россия может начать новое наступление в Украине в ближайшие дни – Пентагон

В Пентагоне заявили о скором начале нового этапа наступления России / Фото: Коллаж: Сегодня

В Министерстве обороны США считают, что Россия может вскоре начать новое наступление. Такие выводы сделали после того, как удару подвергся Киев.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

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По словам двух высокопоставленных представителей Пентагона, Россия может начать следующую фазу своей военной кампании в Украине уже в эти выходные или в начале следующей недели.

Официальные лица на условиях анонимности, заявили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы их хватило, когда наступление усилится. По оценке США, это может произойти в ближайшие дни, добавили они.

РФ усилила атаки на украинские города

Такие заявления представителей Пентагона последовали за взрывами, которые прогремели на окраине столицы Украины Киева рано утром в субботу. В результате удара по Дарницкому району один человек погиб, несколько человек получили ранения.

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Кроме того, в субботу в результате ракетных ударов по Харькову погибли три человека и 34 получили ранения.

Также в субботу Львов подвергся воздушному налету. Сообщений о пострадавших не поступало.

Американский телеканал отмечает, что атаки были совершены после того, как министерство обороны России пообещало увеличить количество ракетных ударов после того, как в четверг затонул ее флагманский корабль "Москва" в Черном море.

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