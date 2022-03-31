Россия начала использовать аэропорт белорусского Бреста для обстрелов Украины

РФ использует аэропорт белорусского Бреста для обстрелов Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты используют аэропорт города Брест в Беларуси для обстрелов Украины. Вопрос вторжения белорусских войск в нашу страну "отошел в сторону".

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного марафона на украинских телеканалах.

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"Наступление из Беларуси уже фактически идет, только не белорусской армии. Более того, россияне начали использовать Брестский аэропорт, с которого начинаются обстрелы наших территорий", — отметил Денисенко.

Он считает, что вопрос вторжения белорусских войск в Украину "отошел в сторону". Денисенко заявил, что Александр Лукашенко не готов вводить сухопутные войска на территорию нашей страны.

"Но давление на Лукашенко со стороны России оказывается очень серьезным, поэтому отвергать такую вероятность пока нельзя", — добавил советник министра внутренних дел Украины.

Часть войск РФ, которые двигались в сторону Киева, идут в Беларусь — Пентагон

За последние сутки часть российских сил, которые двигались в сторону Киева, изменили направление, причем некоторые из них направлялись в Беларусь. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

"Наша оценка была бы такой, как мы сказали вчера, что они собираются переоборудовать эти войска, пополнить их запасы и, вероятно, будут использовать их где-нибудь в Украине, но я не верю, что на этом этапе переоборудование происходит с какой-либо конкретизацией", – сказал спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге.

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