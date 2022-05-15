Россия не исключает капитуляции в войне с Украиной – американский генерал

Бен Ходжес считает, что в Кремле признают возможность капитуляции реальной / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия допускает возможность капитуляции в войне с Украиной.
Такое мнение высказал на своей странице в Twitter американский генерал, бывший командующий вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.
Ходжес прокомментировал заявление посла России в США Анатолия Антонова о том, что Россия не собирается капитулировать.
"Это означает, что они на самом деле признают такую возможность реальной", – написал генерал.
Ранее российский дипломат Анатолий Антонов заявил, что Кремль не намерен капитулировать в Украине.
"Мы твердо и ясно говорим и однозначно в этом уверены, по крайней мере работающие здесь российские дипломаты: такой капитуляции не будет, никогда не будет", – подчеркнул Антонов.
Посол также выразил уверенность, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи войны в Украине "будут полностью выполнены".
Зеленский высказался о возможности переговоров с Путиным
Президент Владимир Зеленский заявил, что у России все меньше шансов сесть за стол переговоров с Украиной с каждым новым военным преступлением оккупантов.
"С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где десятки погибших, случаи изнасилований, с каждым новым зверством исчезает желание и возможность договариваться, как и возможность решения этого вопроса дипломатическим тоном", — говорит Зеленский.
Президент Украины также выразил уверенность, что Украина выиграет войну и вернет себе все территории.
Также Зеленский заявил, что не намерен идти на уступки, которые позволят России "сохранить лицо".