Следственный комитет России занят важной кражей / Коллаж "Сегодня"
В России большой скандал – у дочерней компании "Тактическое ракетное вооружение" со склада в подмосковном Королево украли семь тонн титана. Это сырье необходимо стране-агрессору для производства в том числе ракет "воздух-земля" и "возду-воздух".
Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно
Сообщается, что семь тонн титана, которые оцениваются в 18 миллионов рублей (270 тысяч долларов США), вывезли с предприятия в неизвестном направлении. Это сделали по предъявлению поддельных документов.
Сейчас начато расследование, в рамках которого правоохранительные органы России пытаются установить, почему охрана не увидела в представленных документах на вывоз элементы подделки.
Отмечается, что украденный титан является едва ли не самым важным металлом в авиастроении, космосе и при производстве любых аппаратов, отрывающихся от земли.
"Получается, на склад фактически подведа Минобороны, производящего совсем не игрушечных солдатиков, может зайти кто угодно и вытащить что угодно? А мы еще удивляемся, почему у ведомства Сергея Шойгу материальная база устаревшая. Новую, похоже, растаскивают раньше, чем успевают собрать. С такой-то охраной", – комментируют российские журналисты-пропагандисты.
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