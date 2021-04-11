Россия никогда ни для кого не представляла угрозу – Песков снова публично соврал

В Кремле уже "знают", что Киев будет силой решать проблему Донбасса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что сосредоточенные на границе с Украиной российские войска ни для кого не представляют угрозу и якобы должны гарантировать безопасность России.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

Представитель Кремля использовал целую обойму пропагандистских штампов и рассказал:

О "гражданской войне" в Украине

По словам Пескова, в Украине "вот-вот может возобновиться гражданская война" (так кремлевская пропаганда называет развязанный Россией вооруженный конфликт и оккупацию части Донбасса). Он не исключил, что руководство Украины "посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами", а это опасно – для России, поэтому она принимает меры для обеспечения своей безопасности. При этом пресс-секретарь забыл упомянуть, что именно Россия пригнала на Донбасс тысячи наемников и сотни танков, БТРов и БМП.

О войне с Украиной

Песков исключил возможность войны с Украиной, несмотря на жесткие заявления, которые в последнее время делает Москва. "Конечно, никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны", – сказал он.

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Россия – "не участница" конфликта

Представитель Кремля уверяет, что в Москве "никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине". "Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на "юго-востоке" страны", – снова использовал пропагандистский термин Песков, объединив в один мифический регион области от Харькова до Одессы.

Внутреннее дело России

"Как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории – это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу", – снова соврал пресс-секретарь, умолчав об оккупации Россией украинского Крыма и Донбасса, Южной Осетии и Абхазии в Грузии, а также Приднестровья – в Молдове.

Напомним, в телефонном разговоре канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от президента РФ Владимира Путина прекратить наращивание военной мощи в районе Восточной Украины.

А Британия и США выразили свою поддержку Украине и потребовали от России немедленно прекратить наращивание военного присутствия у границ с Украиной и провокационную риторику.

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