Россия никогда ни для кого не представляла угрозу – Песков снова публично соврал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что сосредоточенные на границе с Украиной российские войска ни для кого не представляют угрозу и якобы должны гарантировать безопасность России.
Об этом сообщает агентство Интерфакс.
Представитель Кремля использовал целую обойму пропагандистских штампов и рассказал:
О "гражданской войне" в Украине
По словам Пескова, в Украине "вот-вот может возобновиться гражданская война" (так кремлевская пропаганда называет развязанный Россией вооруженный конфликт и оккупацию части Донбасса). Он не исключил, что руководство Украины "посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами", а это опасно – для России, поэтому она принимает меры для обеспечения своей безопасности. При этом пресс-секретарь забыл упомянуть, что именно Россия пригнала на Донбасс тысячи наемников и сотни танков, БТРов и БМП.
О войне с Украиной
Песков исключил возможность войны с Украиной, несмотря на жесткие заявления, которые в последнее время делает Москва. "Конечно, никто не собирается двигаться к войне и вообще никто не приемлет возможность такой войны", – сказал он.
Россия – "не участница" конфликта
Представитель Кремля уверяет, что в Москве "никто не приемлет возможность гражданской войны в Украине". "Россия никогда не была участницей этого конфликта. Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на "юго-востоке" страны", – снова использовал пропагандистский термин Песков, объединив в один мифический регион области от Харькова до Одессы.
Внутреннее дело России
"Как мы перемещаем, куда мы перемещаем войска внутри нашей собственной территории – это наше личное дело, наше внутреннее дело. И это не должно вызывать ни у кого обеспокоенности. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу", – снова соврал пресс-секретарь, умолчав об оккупации Россией украинского Крыма и Донбасса, Южной Осетии и Абхазии в Грузии, а также Приднестровья – в Молдове.
Напомним, в телефонном разговоре канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от президента РФ Владимира Путина прекратить наращивание военной мощи в районе Восточной Украины.
А Британия и США выразили свою поддержку Украине и потребовали от России немедленно прекратить наращивание военного присутствия у границ с Украиной и провокационную риторику.
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