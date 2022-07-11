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Россия останавливает газопровод "Северный поток"

Владимир Козырь
11 июля, 03:55
Поставлять газ в Европу перестанут уже утром 11 июля

РФ временно останавливает "Северный поток"/Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke, коллаж: "Сегодня"

Россия решила остановить на несколько дней газопровод "Северный поток". Решение принято для проведения планового обслуживания.

Об этом сообщает прокремлевский "ТАСС".

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Подробности

Газопровод остановят всего на 10 дней – до 21 июля. Таким образом, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается ГТС Украины. В Газпроме сообщили, что Украина якобы подтверждает заявки в объеме около 40 млн. куб.м в сутки.

Ежегодно газопровод останавливают для техобслуживания. Однако в этот раз в Европейском Союзе опасаются, что РФ на этот раз остановит поставки газа под видом ремонта.

Еще одна страна откажется от российского газа

Франция готовится к прекращению поставок российского газа. Об этом намерении заявил 10 июля министр финансов страны Брюно Ле Мер.

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Он назвал это "вероятнейшим сценарием".