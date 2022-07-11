Россия останавливает газопровод "Северный поток"

РФ временно останавливает "Северный поток"/Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke, коллаж: "Сегодня"

Россия решила остановить на несколько дней газопровод "Северный поток". Решение принято для проведения планового обслуживания.

Об этом сообщает прокремлевский "ТАСС".

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Газопровод остановят всего на 10 дней – до 21 июля. Таким образом, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается ГТС Украины. В Газпроме сообщили, что Украина якобы подтверждает заявки в объеме около 40 млн. куб.м в сутки.

Ежегодно газопровод останавливают для техобслуживания. Однако в этот раз в Европейском Союзе опасаются, что РФ на этот раз остановит поставки газа под видом ремонта.

Еще одна страна откажется от российского газа

Франция готовится к прекращению поставок российского газа. Об этом намерении заявил 10 июля министр финансов страны Брюно Ле Мер.

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Он назвал это "вероятнейшим сценарием".

"Давайте готовиться к прекращению поставок российского газа. Сегодня это самый вероятный сценарий", – заявил Ле Мер на деловой и экономической конференции во Франции. Заметим, сейчас около 17% газа поступает из России, и Франция так или иначе меньше зависит от российского газа, чем некоторые ее соседи. Однако правительство уже готовит планы на случай непредвиденных обстоятельств.