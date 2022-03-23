Россия открыла антиевропейский фронт — Подоляк о новом решении Путина

Подоляк прокомментировал заявление Путина / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия сделала второй шаг к эскалации в отношениях с Западом, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Так он отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за газ в рубли.
"РФ открыла антиевропейский фронт. Финансовый. Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли и отказе от $/€, что спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение. Это второй шаг к эскалации. Первый – угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь Украине", – написал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства России поручил перевести оплату за поставляемый в "недружественные страны" российский природный газ в рубли вместо долларов и евро. При этом Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам.
Ситуация с ресурсами РФ
- После обвинений в сотрудничестве с агрессором от сотрудничества с Россией отказался нефтяной гигант TotalEnergies. Компания отказалась покупать ресурсы у РФ и приостановила инвестиции в "Арктик СПГ 2".
- В то же время в мире продолжают расти цены на нефть после вторжения России в Украину. Ежедневно фиксируют рост стоимости на рынке, в частности 22 марта за баррель просили 116 долларов.
- Ранее мы рассказывали о нефтяных компаниях, которые продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на санкции. Кроме представителей из Азии, там есть немало европейских компаний, хоть и с российскими корнями.