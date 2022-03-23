Россия открыла антиевропейский фронт — Подоляк о новом решении Путина

Подоляк прокомментировал заявление Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия сделала второй шаг к эскалации в отношениях с Западом, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Так он отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за газ в рубли.

"РФ открыла антиевропейский фронт. Финансовый. Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли и отказе от $/€, что спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение. Это второй шаг к эскалации. Первый – угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь Украине", – написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства России поручил перевести оплату за поставляемый в "недружественные страны" российский природный газ в рубли вместо долларов и евро. При этом Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам.

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