Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Мировые новости Россия

Россия открыла антиевропейский фронт — Подоляк о новом решении Путина

23 марта, 16:36
Советник ОП рассказал, что означает решение РФ о переводе расчетов за газ в рубли

Подоляк прокомментировал заявление Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия сделала второй шаг к эскалации в отношениях с Западом, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Так он отреагировал на решение президента РФ Владимира Путина перевести расчеты за газ в рубли.

"РФ открыла антиевропейский фронт. Финансовый. Путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли и отказе от $/€, что спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение. Это второй шаг к эскалации. Первый – угрозы ударами по еврологистическим центрам за помощь Украине", – написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства России поручил перевести оплату за поставляемый в "недружественные страны" российский природный газ в рубли вместо долларов и евро. При этом Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам.

Ситуация с ресурсами РФ

  • После обвинений в сотрудничестве с агрессором от сотрудничества с Россией отказался нефтяной гигант TotalEnergies. Компания отказалась покупать ресурсы у РФ и приостановила инвестиции в "Арктик СПГ 2".
  • В то же время в мире продолжают расти цены на нефть после вторжения России в Украину. Ежедневно фиксируют рост стоимости на рынке, в частности 22 марта за баррель просили 116 долларов.
  • Ранее мы рассказывали о нефтяных компаниях, которые продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на санкции. Кроме представителей из Азии, там есть немало европейских компаний, хоть и с российскими корнями.