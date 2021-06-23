Россия открыла огонь по британскому эсминцу Defender в Черном море

Оккупанты заявили, что корабль пересек "границу РФ" и применили четыре осколочно-фугасные авиабомбы

Россия заявила, что британский эсминец Defender нарушил "их" границу возле мыса Фиолент у оккупированного Крыма. РФ открыла предупредительную стрельбу по судну.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Российский бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание. Оккупанты использовали четыре осколочно-фугасные авиабомбы. После этого корабль покинул оккупированные воды.

Отмечается, якобы экипаж эсминца предупредили о применении оружия в случае нарушения "государственной границы РФ".

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"На предупреждение не отреагировал", – уточнили в Минобороны РФ.

Мыс Фиолент находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.

Отметим, что РФ обстреляла эсминец, на котором Украина подписала меморандум о морском партнерстве с Британией. Документ предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.