Россия персонально ударила по близким людям Байдена

Россия ввела новые санкции против США. Фото: коллаж "Сегодня"
В МИД России опубликовали новый санкционный список в отношении граждан США. В него попали дочь и жена президента Джо Байдена. В РФ заявили, что санкции стали ответом на расширяющиеся антироссийские санкции.
Об этом сообщают российские СМИ.
Так, под ограничения попали участники группы "Макфол-Ермак", которая, по мнению МИД, якобы "занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций". Им бессрочно закрыт въезд в Россию.
В список также включены дочь президента США Эшли Байден и жена Джилл Байден. Кроме того, в санкционный список попали профессоры Стенфордского университета Ларри Даймонд, Кэтрин Стоунер и Френсис Фукуяма, основатель Института по вопросам лидерства при Йельском университете Джефри Зонненфельд, профессор Йельского университета Лэстер Краун, сенаторы США, другие политики и общественные деятели.
Жена и дочь Байдена попали в санкционный список РФ
Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена
Российская Федерация ввела санкции против президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина. В "черный список" попали в общей сложности 13 американских чиновников. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.
Под санкции попали:
- Джо Байден;
- госсекретарь Энтони Блинкен;
- глава Пентагона Ллойд Остин;
- председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;
- помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;
- директор ЦРУ Уильям Бернс;
- пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
- заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;
- директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
- сын президента США Хантер Байден;
- бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон;
- первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
- президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.
Ранее мы рассказывали, что российские производители чая и кофе могут ожидать серьезных проблем с поставками сырья из-за санкций, ведь практически все, что используется – импортное.