Россия по мелочному отомстила журналисту Невзорову

Власти России уже начали процедуру лишения Невзорова его недвижимости / Коллаж "Сегодня"

Власти России фактически лишили имущества бывшего своего гражданина, а ныне счастливого обладателя паспорта Украины телеведущего Александр Невзорова. Сделали они это на основании совершенно нелепых законов.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

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Что известно

Басманный суд Москвы арестовал участок с домом Невзорова на берегу Финского залива недалеко от Санкт-Петербурга. Сделано это было в рамках уголовного дела против журналиста о дискредитации российской армии.

Как объяснили в пресс-службе "суда", решение об аресте имущества Невзорова было вынесено еще 18 мая. Оно было принято в качестве обеспечительной мерой на случай, если по уголовному делу Невзорову в качестве наказания назначат штраф.

По данным питерских журналистов, это и есть дом Невзорова

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Реакция

"О, затопала лаптями российская Фемида. Распыхтелась. Но ножки у российской Фемиды, как были кривые, так и остались. Топает она ими злобно, но потешно. Арестовали дом. Из дорогого – там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много. Впрочем, по сравнению с той мерзостью, разрушениями и массовыми убийствами которые творит путинизм в Украине – это пустяки. Мои потери для меня весьма болезненны. Но я знал, на что иду и был ко всему готов. Биться с фашизмом и рассчитывать на его милость было бы глупостью", – написал Невзоров на своем телеграм-канале.

Громкое дело

Напомним, 25 мая Мосгорсуд признал законным заочный арест журналиста Невзорова, который признан в России "СМИ-иноагентом" по уголовному делу "О распространении фейков о российской армии под видом достоверной информации".

Басманный суд российской столицы заочно арестовал Невзорова еще 6 мая. При этом журналист вообще никак не участвует в процессе и даже не стал тратиться на адвоката. Об адвокате позаботились власти РФ – назначили ему государственного защитника.

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