Россия получила новый ультиматум от США – что требуют от Москвы

Кремль не выполняет свою часть Минских соглашений, но требует этого от Киева / Коллаж "Сегодня"

Заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое прошло 13 января в Вене, закончилось предоставлением делегации РФ требований от США по реализации Минских соглашений.

Об этом сообщает УНИАН.

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Что известно

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер во время виртуального брифинга для журналистов по итогам заседания в Вене сообщил, что российской делегации были переданы три условия по безопасности, которые она должна выполнить для дальнейшей реализации Минских договоренностей.

"Минская договоренность 2015 года говорит о ряде положений, которые нужно выполнить для того, чтобы Украина обеспечила суверенитет и территориальную целостность с полным контролем над ее международной границей. И первый элемент этой договоренности требует устойчивого режима прекращения огня, отвода тяжелого вооружения из согласованных зон и беспрепятственного доступа для наблюдателей ОБСЕ по всей территории части восточного Донбасса, которая находится под контролем России. И эти три условия не были выполнены. Поэтому мяч на самом деле находится на российской стороне", – подчеркнул Карпентер.

Американский дипломат отметил, что как только эти базовые условия безопасности будут выполнены, можно будет продолжить работу над воплощением "Минска".

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"Если говорить о конфликте в Украине, украинская сторона сказала, что сохраняет преданность выполнению Минских договоренностей 2014-2015 годов как способу урегулирования конфликта", – сказал Карпентер. Посол добавил, что Украина с этой целью осуществляет широкие меры, а США поддерживают украинские усилия.

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