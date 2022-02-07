Россия поможет Украине вступить в НАТО: в Литве объяснили

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что российская агрессия может поспособствовать более скорому вступлению Украины в Североатлантический альянс.

Об этом она сказала в интервью ТСН.

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Чмилите-Нильсен отметила, что никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО. Обещание НАТО в 2008 году не меняется.

"Членство в НАТО, конечно, зависит от многих обстоятельств. Но я также не могу исключить, что путь, который выбрала Российская Федерация, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желаниям Российской Федерации эффект, что это ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии", – сказала она.

Украина стремится в НАТО