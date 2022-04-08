Россия пожаловалась Турции на продажу "Байрактаров" Украине – турецкий чиновник

Российская Федерация пожаловалась Турции на продажу вооруженных беспилотников Bayraktar TB2 Украине.

Об этом заявил высокопоставленный турецкий чиновник, пишет Reuters.

По словам чиновника, продажи были осуществлены частной турецкой компанией, а не межгосударственными сделками.

"Россияне возмущены и время от времени жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас. Но мы уже дали ответ… что это частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны и до войны", – сказал чиновник.