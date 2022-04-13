Россия пригрозила атаковать транспортные средства НАТО и США с оружием для Украины

Российские войска могут нанести удары по конвоях с оружием Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия рассматривает транспортные средства США и НАТО, которые перевозят вооружение на территорию Украины законной военной целью. По его словам, Москва предупредила Вашингтон, что подобные действия якобы провоцируют еще больший конфликт между странами.

Об этом сообщает "Первый канал".

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По словам российского чиновника, в РФ предупредили США о том, что "оркеструемое ими накачивание вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, это действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели".

"Именно США являются источником максимального нагнетания напряженности и на международных площадках. Я уже не говорю о том, что они в материальном плане осуществляют, поддерживая преступный киевский режим", — заявил Рябков.

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