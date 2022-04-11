Россия снова изменила свои цели в Украине

Сергей Лавров назвал новые цели в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская "спецоперация" в Украине призвана, чтобы "покончить с безоглядным расширением и полным доминированием США в мире".

Об этом Лавров сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

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По его словам, политика Евросоюза под руководством США отражает "озлобленность, остервенелость, которая определяется не только Украиной, а то, что в Украине создали плацдарм для подчинения России".

"Вопреки заявлениям, что мы больше не противники. Наша спецоперация призвана положить конец безоглядному расширению, полному доминированию США в мире. Доминированию, которое идет с нарушениями международного права", — сказал Лавров.

Для примера нарушений международного права со стороны США министр привел действия Белого дома в Косово и Ираке.

Арестович: Путин хочет закончить войну – есть несколько признаков

Президент России Владимир Путин желает завершить войну с Украиной, но не хочет выглядеть проигравшим. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал Евгению Киселеву в эфире марафона FREEDOM на YouTube-канале "Украина 24".

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По словам Арестовича, о желании Путина завершить войну свидетельствует ряд признаков. В частности, заявление его пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что российские войска несут значительные потери и Россия надеется на мирное соглашение с Украиной.

"Они хотят закончить войну, потому что сочетание поражений на поле боя и санкций, которые ломают хребет их экономики, ставит под вопрос социально-политическое положение внутри самой Российской Федерации", – сказал советник главы Офиса президента.