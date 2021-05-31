Россия снова накаляет обстановку? Шойгу заявил о переброске войск к границе

Недавно Россия бряцала оружием вблизи Украины, теперь бросает силы на другое направление

/ Фото: Минобороны РФ

Россия намерена в этом году в Западном военном округе создать около 20 соединений и воинских частей из-за "роста угрозы" со стороны НАТО. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Фонтанка.

По его словам, за последние семь лет активность стратегической авиации США в Европе возросла в 14 раз. Также увеличивается присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет число их учений.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей", – сказал Шойгу.

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Министр отметил, что США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи границ России, пишет Интерфакс.

"За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. Сейчас проводятся самые крупные за последние 30 лет учения Defender Europe-2021, в которых участвуют до 40 тысяч военнослужащих. Их главная цель – отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу", – уточнил глава Минобороны РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Шойгу приказал армии быть начеку из-за активности НАТО на южных границах России.