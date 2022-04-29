Россия теряет добычу газа и экспорт нефти. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Из-за санкций Газпром ожидает падения добычи газа в этом году. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают нефтяное эмбарго против России, падение прибыли Газпрома и потери армии РФ в войне с Украиной.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Международные трейдеры прекращают торговлю российской нефтью

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что основные международные трейдеры – Trafigura, Vitol, Glencore – прекращают торговлю российской нефтью, что может нанести самый болезненный удар российской экономике за весь период санкций. Отмечается, что Trafigura и другие трейдеры готовы потерять большую часть своего российского бизнеса после того, как 15 мая вступят в силу санкции, запрещающие им продавать нефть "Роснефти" странам за пределами Европейского Союза и Швейцарии.

Vitol также планирует уйти с российского рынка. Горнодобывающий и торговый гигант с длинной историей в России Glencore PLC еще в марте приостановил свой контракт на экспорт нефти "Роснефти".

Германия не будет блокировать эмбарго на нефть из России

Информагентство Bloomberg сообщает, что Германия не будет блокировать возможное нефтяное эмбарго Европейского Союза против Москвы, и страна может справиться с полным прекращением поставок энергоносителей из Европы. К нефтяному эмбарго Европу призывают украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго через проект #StopBloodyEnergy.

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Газпром ожидает падения добычи газа

Международное агентство новостей Reuters информирует, что российский Газпром ожидает падения добычи газа на 4% в этом году, что является еще одним признаком влияния западных санкций против Москвы после того, как нефтегазовый гигант сообщал о рекордных прибылях за прошлый год. В заявлении "Газпрома" говорится, что его чистая прибыль в 2021 году составила 2,09 триллиона рублей (29 миллиардов долларов).

Война в Украине переместилась на территорию России

Издание The Washington Post пишет, что Кремль пытался свести к минимума любую информацию о потерях или неудачах своей армии в Украине. Но украинские атаки на российской территории на прошлой неделе показывают, как конфликт переместился за границу.

"Это может разрушить все усилия Путина изолировать своих граждан от развязанной им же войны. Граждане России сейчас просыпаются от тех же взрывов, с которыми сталкивались украинцы больше двух месяцев, что делает конфликт гораздо более опасным", – говорится в статье.

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Россия стягивает войска на восток Украины и несет потери

Газета The New York Times сообщает, что на востоке и юге Украины увеличилось количество российских войск. Сейчас там присутствуют 92 батальонных тактических групп, тогда как неделю назад военный контингент РФ составлял 85 БТГ. В то же время отмечается, что на первом этапе войны у россиян были 125 БТГ. Американские и британские официальные лица подсчитали, что с конца февраля в Украине погибли более 15 тысяч российских солдат.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что российские оккупанты продолжают наступательные действия с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и получения сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом.

Также мы информировали, что с начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 23 000 солдат и 986 танков.