Россия уже проиграла войну – Блинкен

Энтони Блинкен считает, что даже в случае дальнейшего наступления Россия займет полностью разрушенные ею же города. Коллаж "Сегодня"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон будет продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, а Россия уже проиграла в развязанной ею же войне.

Об этом Блинкен заявил на пресс-конференции в Берлине, пишет "Европейская правда".

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"Украинцы обороняются с невероятной отвагой, а Россия уже проиграла. Целью Путина, как он сам говорил, было уничтожение Украины как независимой и суверенной страны. Эта цель потерпела неудачу. Суверенная и независимая Украина будет существовать дольше, чем будет жить Путин", – заявил он.

Блинкен добавил, что Россия, несмотря на достижения определенных успехов на Донбассе, далека от решающей победы, а достижения, которые она уже имеет, обошлись ей в чрезвычайно высокую цену.

"По сообщениям, с начала вторжения погибли или получили ранения десятки тысяч российских военных. Россия продолжает терять танки, авиацию, бронетехнику в больших количествах", – отметил госсекретарь США.

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Он добавил, что даже в случае дальнейшего наступления Россия займет полностью разрушенные ею же города, а украинские военные отойдут на более укрепленные позиции, где смогут эффективно обороняться.

Ранее военный эксперт Петр Черник рассказал о том, что Россия приближается к сакральной границе потери своих танков. При этом военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские оккупанты в ближайшее время могут еще больше нанести ракетных ударов по Украине – они будут связаны с несколькими мероприятиями, в том числе политическими.