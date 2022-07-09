Россия в огне. Под Ульяновском эффектно взлетела на воздух АЗС (видео)

Причина возгорания не сообщается / Коллаж "Сегодня"

Загадочные пожары продолжают происходить в России, в том числе в глубинке, в сотнях километров от границы с Украиной. 9 июля в городе Кузоватово Ульяновской области по неустановленным причинам загорелась и взорвалась автозаправка.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

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Что известно

"Пожар на газовой заправке в Кузоватово. По предварительной информации, пятеро пострадавших. Трое госпитализированы в Кузоватовскую ЦРБ, два человека от госпитализации отказались. Два пациента в тяжелом состоянии, ещё один средней степени тяжести", – сообщил губернатор Ульяновской области.

Пожар удалось локализовать. Однако произошел взрыв.

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