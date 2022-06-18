Россия выдыхается? Жданов дал неутешительный прогноз для армии агрессора

Военный эксперт заявил, что мобилизационный ресурс РФ примерно оценивается в 17 млн человек. / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Войной со стороны России руководит один политик – президент Владимир Путин. Поэтому военные будут проводить наступательные действия в Украине до последнего российского солдата.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире "Фейгин LIVE".

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Что происходит

По его словам, оккупанты сейчас даже снимают с других направлений батальонные тактические группы, чтобы выполнить политическую задачу:

"Дело в том, что без захвата хотя бы одной Луганской области Путину нечего предъявить российскому обществу. Нет победы, ни одна задача "военной операции" не выполнена, а каждая инфоновость или политическое заявление имеют как свой пик, так и свое падение. И вот сейчас начинается (в России. – Ред.) волна спада поддержки – народ начинает задавать вопросы: "Вы уже четыре месяца там воюете. Почему вы там воюете? Сколько? Зачем вы там воюете?"

Олег Жданов отметил, что все указывает на то, что оккупанты выдыхаются:

"Вы знаете, что РФ сейчас стоит на распутье и, скорее всего, откажется от снятия техники с долгосрочного хранения? А именно из-за ее качества. Из 10 на ходу только 1 танк Т-62. Все остальное там растащено, разграблено плюс условия хранения не соответствовали технологическим нормам".

Военный эксперт напомнил об истории, когда было первое сообщение о том, что начали снимать технику с хранения, а командир одного из российских полков застрелился, когда ему доложили, что из 10-ти танков завели 1, а из 9-ти оставшихся в одном даже не было двигателя:

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"И он застрелился. Так вот, сегодня РФ возвращается в боксы своих воинских частей, т.е. в те, которые находятся в боевом составе ВС РФ. И они пытаются создать батальонные тактические группы на базе третьих батальонов в надежде, что эта техника чуть-чуть лучше, чем та, которая находится на длительном хранении. И она не современная".

Любопытно, по его мнению, посмотреть и на спутниковые снимки, которая показала американская разведка – на те площадки, на которых стоят, например, танки за Уралом. Так, видно, что есть площадка, в пять рядов стоят танки, которые ставились, скорее всего, краном, потому что пройти между ними нельзя – чтобы попасть во второй ряд и дальше, нужно идти по броне.

"И видно, что не подряд танки убраны.. а через один-два, со второго ряда – куда кран доставал. Т.е. я так понимаю, что они привозят техников, которые первичным осмотром определяли машины, которые, возможно, можно восстановить. Их "выдергивают" и везут либо в ремонтно-восстановительные части, либо на предприятия", – рассказал Жданов.

При этом он отметил, что на предприятия технику везти очень проблематично, поскольку сегодня "Уралвагонзавод" "стоит", как и другие заводы – ели у него нет запчастей и комплектующих для танков, то у остальных тем более нет.

Также военный эксперт назвал и некоторые цифры – например, мобилизационный ресурс России на сегодняшний день примерно оценивается в 17 млн человек, а оперативный резерв Минобороны оценивается в 2 млн человек. При этом он вспомнил и слова председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, которая заявила, что в третьем квартале этого года в РФ начнутся "неуправляемые и непредсказуемые" процессы в экономике.

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"Даже если они призовут 1 млн человек с оперативного резерва – а чем их вооружать? На какие танки их сажать, на чем они пойдут в бой? С винтовками Мосина? Знаете, что "Дегтяревы" пошли? И ППШ-41. Российская пропаганда может сделать конфетку из чего угодно: то, что контрактникам выдают ППШ – они это интерпретируют на федеральном уровне, что ППШ был когда-то "автоматом победы", – заявил он.

Ранее Олег Жданов рассказал о разведданных, которые сообщают, что в район Мелитополя прибыл российский рабочий поезд с рельсами и шпалами, чтобы позже там могли ездить бронепоезда.

Также мы писали о том, что санатории Минобороны России в Подмосковье переполнены ранеными российскими военными. Оккупанты вскрывают себе вены, чтобы не ехать обратно в Украину.