Россиян готовят к поражению в войне: как изменилась пропаганда Кремля

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Кремлевская пропаганда после военных провалов в Украине сменила риторику. Теперь россиянам говорят, что РФ ведет войну не с Украиной, а со всеми странами Европейского Союза и НАТО.

Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Имея численное преимущество в живой силе и технике, армия страны-оккупанта терпит от защитников Украины катастрофические потери и поражения. Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии РФ со всеми странами Европейского Союза и НАТО", – говорится в сообщении.

По мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику, отметили в ГУР.

"По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике. Пропагандисты страны-оккупанта теперь будут промывать мозги россиянам идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к политике кремлевского диктатора", – сообщили в разведке.

У Путина отказались от "денацификации" Украины

Кремлевская пропаганда перестала говорить о "денацификации", которую президент РФ Владимир Путин называл одной из главных целей войны в Украине. Выяснилось, что россияне не понимают значение этого термина.

Приблизительно через неделю после начала войны социологи по заказу администрации президента РФ провели закрытые телефонные опросы относительно отношения россиян к основным тезисам пропаганды. Выяснилось, что люди не понимают, что такое "денацификация", – мало кто смог определенно расшифровать термин.