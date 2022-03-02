Российские истребители вторглись в воздушное пространство Швеции

Британский истребитель Typhoon. Фото: коллаж "Сегодня"

У международного преступника Владимира Путина толи нервы сдают, толи его деморализованная армия совсем неспособна держатся правильного курса и не пересекать границ чужих стран. 2 марта Швеция сообщила, что в ее воздушное пространство вторглись российские истребители.

Об этом сообщает территориальная охрана королевства.

Реклама

Что известно

В заявлении сказано, что в среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции. Два российских Су-27 и два российских Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции в восточной части страны недалеко от Готланда. ВВС Швеции провели операцию с Jas 39 Gripen по подготовке к инциденту и задокументировали инцидент в виде фотографии.

"Это показывает, что мы хорошо реагируем (на подобные инциденты – Ред.). Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию. В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", — приводятся в заявлении слова командующего ВВС Карл-Йохана Эдстрёма.

Обстановка