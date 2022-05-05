Российским СМИ запретили публиковать заявления Кадырова о войне в Украине

Рамзана Кадырова запретили цитировать в России после скандалов с Кремлем. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российским государственным СМИ запретили публиковать заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова без согласования с руководством. В частности, нельзя цитировать высказывания о ходе войны в Украине.

Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на источники российского издания "Проект".

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Такой запрет поступил после конфликтов Кадырова с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским.

Государственные СМИ получили указания цитировать заявления главы Чечни "только после санкции руководства".

Сотрудник ТАСС рассказал, что российское информационное агентство, например, не публиковало сообщение Кадырова о 260 сдавшихся украинских морпехах. Другой корреспондент ТАСС также слышал, что новости по сообщениям главы Чечни нужно показывать заместителю главреда Михаилу Щербакову.

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Под запретом не только Кадыров

Это правило касается не только Кадырова. Из-за противоречий в словах различных чиновников государственные СМИ стали публиковать заявления политиков с большой задержкой и только после согласования с руководством.

Кроме того, экономические новости о трудностях России из-за войны и санкций могут согласовывать по несколько часов, а в итоге и вовсе не выпустить.

Также в России ищут замену термину "денацификация" после того, как в результате опроса выяснилось, что россияне не понимают значение этого слова.

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