Российский либерал Каспаров ошарашил заявлением о Крыме: соцсети свирепствуют

Российский шахматист Гарри Каспаров заявил, что в Крыму могут быть "серьезные проблемы". / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский шахматист Гарри Каспаров заявил, что неизвестно, кто будет "защищать российское население" в Крыму, когда туда войдут украинские войска. По мнению либерала, там могут быть "серьезные проблемы".

Об этом он сказал на II Антивоенной конференции в Вильнюсе.

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"Защищать россиян"

"А вот когда украинские войска войдут в Крым, а кто там вообще будет? Там будут проблемы серьезные. Путинская депортация украинцев дает все основания украинским властям проводить то же самое в отношении русского населения. А кто его будет защищать? Путин будет защищать? Вот как раз здесь, как мне кажется, есть большой простор для деятельности создаваемого нашего сообщества", – заявил Каспаров.

Как он говорит, "мы должны распространять зону своего влияния на разные аспекты "русского мира". При этом известный либерал поднял и языковой вопрос:

"Будут ли говорить в Украине по-русски? Опять же, мы не знаем... Половина Африки говорит по-французски, еще половина – по-английски. На самом деле это же вопрос того, насколько мы сумеем сделать это экономически привлекательным, целесообразным. Почему мы должны отдавать им "русский мир", русский язык, вообще все идеи, которые связаны с продвижением всего прогрессивного?"

Реакция соцсетей

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что каждый русский либерал кто раньше, кто позже, но "ломается" на вопросе Крыма.

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"Гарри Каспаров на "Антивоенном комитете" говорит, что необходимо защищать русских Крыма во время депортации, которую будут проводить украинские войска. Ох, бл*дь… Гарри Кимович. Каспаров. Умнейший человек. Чемпион мира. Либерал. Все понимающий кристально ясно. Один из самых порядочных людей. И один черт – "защищать русских в Крыму". Как там было-то: "Да, вам не нравятся средства. Но вы поддерживаете цель". А цель у них у всех одна. Великая Россия. Вместо того, чтобы делать все, чтобы уничтожить этот Четвертый Недорейх, чтобы эта тюрьма народов была разрушена, они прилагают все усилия, чтобы сохранить "хороший русский мир".

Также он прокомментировал языковой вопрос в речи Каспарова:

"Ну, пол-Африки говорит же на французском. Почему бы и половине Украины не говорить на русском языке "хороших русских". А как иначе-то. Ох, бл*дь".

Украинский автогонщик, телеведущийАлексей Мочанов: "Каспаров. Туда же. Я и почитал, и нашел послушал. В оригинале, без купюр. Кон Чен Ый".

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Украинский блогер, журналистСергей Иванов: "Российский оппозиционер в изгнании Гарри Каспаров готовится защищать россиян в Крыму, когда туда вернется украинская власть.

Очередной когнитивный пробел российской оппозиции, не понимающий, что россиян в оккупированном Крыму нужно не защищать, а наказывать, ведь они нарушили закон даже самим фактом пребывания на чужой территории, не говоря уже о захвате имущества и пользовании ресурсами полуострова.

Учитывая это, передайте Гарри, что защищать таких россиян будет либо украинская пенитенциарная система, либо охрана кладбищ, если первый вариант им не подойдет. Это касается также и Донбасса".

Катерина Левин: "Это еще были не все перлы Каспарова. Оно нас с африканскими французскими колониями сравнило. Оно думает, что может сделать экономически целесообразным разговаривать в Украине на русском. Никак оно от Украины не отстанет.

ТГ-канал Пьемонт: "Каспаров тоже зашкварился. Еще вчера разошлось его заявление о защите "русского мира" в Крыму от Украины. Во время этого выступления Каспаров заявил и такое: "Будет ли Украина говорить по-русски? Мы не знаем, но пол-Африки говорит по-французски, пол-Африки – по-английски. Это же вапрос таво, насколько мы сможем сделать это экономически целесообразным, привлекательным". Вывод: Украина для русских – это "пол-Африки".

Евгений Матусов: "Что не так с российской оппозицией?! Похоже, даже Гарри Каспаров заражен рашистским имперским национализмом. Российский либерализм ломается над Украиной. О, вей!"

Nedostup Baks New: "Мы будем защищать "русский мир" в Крыму!" – воскликнул хороший русский гроссмейстер Гарри Каспаров. Подумал, пожевал губами... Взял пешку с Е2... и как замахнется на Е4!"

Андрей Банах: "Чумачеччий шампиньон ожидаемо проецирует с себя на украинцев, будто мы такие же уроды... Крымским россиянам предлагается "зеленый туризм" в Мариуполе. Пока не отстроят. Ресторанное питание – "буйабес а-ля Азофсталл", один раз в день".

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что Кремль морально готовит россиян к сдаче Крыма. Так он прокомментировал заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о "территориальных спорах" по поводу полуострова.

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