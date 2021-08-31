"Мне пох*ю". Российский рэпер Моргенштерн откровенно ответил на вопрос, чей Крым

Моргенштерн: "Я знаю, что если я выступлю в Крыму, меня не пустят в Украину". Коллаж "Сегодня"
Российскому рэперу Моргенштерну все равно, кто у кого забрал Крым. Его интересует только возможность выступать в Украине, поэтому он уже шесть раз отказывался от концертов на аннексированном полуострове.
Об этом Моргенштерн рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
"Я очень хочу приехать в Украину. Там самые сумасшедшие концерты. Политикой занимайтесь сами, нас не трогайте... Мне пох*ю, потому, что я знаю, что если я выступлю в Крыму, меня не пустят в Украину. Мне пох*й, кто забрал, что забрал, за что забрал, я просто хочу выступать в Украине, поэтому я в Крым не поеду", – заявил Моргенштерн.
В этом же интервью Моргенштерн заявил о президентских амбициях.
Кроме того, российский рэпер нецензурно срифмовал фамилию Гордона, предложив украинскому журналисту назвать интервью с ним нетрадиционно.
Во время интервью Дмитрию Гордону скандальный рэпер Моргенштерн рассказал о том, что собирает деньги на лечение ребенку, после чего заплакал.
Биография артиста
- Алишер Тагирович Моргенштерн родился 17 февраля 1998 года в Уфе. По национальности он "наполовину русский, наполовину башкир".
- Рэпом начал увлекаться в школьные годы, а когда ему исполнилось 16 лет, работал на автомойке, мыл окна, раздавал рекламные листовки на улице и попробовал себя в роли курьера.
- Самый первый клип под названием "Выше облаков" он снял в 2010 году.
- Учился в педагогическом университете, однако был исключен, после того как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео.
- Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта "#ИзиРеп" на YouTube.