Российский шпион пытался устроиться в Гаагский суд, чтобы получить сверхважные данные

Российского шпиона задержали/Фото: Nacho Colonge/Getty Images, коллаж: "Сегодня"

Служба всеобщей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) сообщила о задержание сотрудника российской военной разведки. Он пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге.

Об этом говорится в заявлении на сайте Службы всеобщей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).

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Задержанный россиянин воспользовался поддельным удостоверением личности гражданина Бразилии, чтобы попасть как стажер в структуру Международного уголовного суда. Это учреждение занимается расследованием преступлений, совершенных во время войны России против Украины.

Глава AIVD Эрик Акербум сообщил, что настоящее имя задержанного – Сергей Владимирович Черкасов. В Нидерланды он хотел въехать под именем Виктор Мюллер Феррейра.

Черкасов намеревался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге для того, чтобы получить доступ к секретным данным, в частности возможным военным преступлениям российских военнослужащих, совершенных в Грузии в 2008 году и в Украине в 2022 году. Задержанный Черкасов был депортирован в Бразилию.

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Суд над российским шпионом в Ровенской области

В Ровенской области суд осудил местного жителя до 13 лет тюрьмы за государственную измену. Он собирал и передавал оккупантам информацию о стратегических объектах. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Ровенской областной прокуратуры житель приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). В суде ровенчанин свою вину признал.

В суде прокурор доказал, что мужчина, имея пророссийские взгляды и действуя по идеологическим мотивам, по заданию представителя правоохранительного органа РФ с октября 2021 года собирал и с помощью интернет-мессенджеров передавал государству-агрессору информацию о стратегических объектах Ровенской области. Данные касались установления режима охраны, наличия контрольно-пропускных пунктов, дополнительных защитных сооружений, критически важных объектов военной части Вооруженных сил Украины, дислоцирующейся на Дубенщине.

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Также осужденный отслеживал и передавал информацию о движении военной техники Вооруженных сил Украины из Ровно в направлении Киева, железнодорожных эшелонов с военной техникой и представителями воинских формирований, которые в составе ВСУ участвуют в защите территориальной целостности Украины.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты заставляют украинок шпионить за ВСУ, угрожая убить их детей. Также мы писали, что пять стран Запада решили выдворить российских дипломатов за шпионаж.