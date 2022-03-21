Российский военный самолет зашел в воздушное пространство Польши

Военный самолет РФ устроил провокацию / Фото: Коллаж: Сегодня
Российский истребитель-бомбардировщик пролетел над украинской Волынью и зашел в воздушное пространство Польши. Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.
По его данным, это произошло сегодня, 21 марта, в 13:15.
"Информация подтверждена данными радаров, наши союзники также зафиксировали пролет. Инцидент произошел сразу после заявления руководства Польши о возможном направлении польских миротворцев в Украину для обеспечения безопасности мирных жителей", — сообщил Бутусов.
Журналист подчеркнул, что такими действиями Россия провоцирует столкновения с вооруженными силами НАТО.
Война в Украине 21 марта
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