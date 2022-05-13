Российский журналист рассказал, как Путин проигрывает битву со временем

Журналист Майкл Наки сказал, что реакция на выжидающую речь Владимира Путина 9 мая была весьма невосторженная. / Фото: Коллаж: Сегодня

На параде к 9 мая президент России Владимир Путин ничего не сказал по сути. Его речь была пустая и неинтересная, а также не "зажигательная" для его лояльного электората. Даже те, кто выступает за "русский мир", этой речью были разочарованы.

Об этом рассказал российский блогер и журналист Майкл Наки в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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Вопрос мобилизации

Среди прочего журналист отметил, что реакция на "выжидающую" речь Путина была весьма невосторженная. Выжидающая речь Путина была, по мнению Наки, такой потому, что если раньше ему удавалось оставаться в иллюзорном неведении о неуспехах российской армии, то к 9 мая, когда он захотел что-то предъявить населению, армии, Путину пришлось стать перед фактом, что никаких знаменательных прорывов нет.

"Мы не будем говорить, что результатов нет вообще. Небольшое продвижение, к сожалению, есть, но оно сильно отличается от того, на что рассчитывал Путин", – сказал Наки.

При этом он отметил, что с этой новой информацией сейчас Путин – человек, который взял паузу, т.е. выжидательную позицию. Козыри в его рукавах не поменялись – кроме частичной или масштабной мобилизации, никаких других вариантов, чтобы усиливать наступление российских войск в Украине, у Путина нет.

Однако журналист заявил, что факт мобилизации опасен не только для Украины, но и для России, а точнее – ее армии:

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"И так деморализованы войска – разные части по-разному... Мобилизация будет бить и по самим солдатам, потому что они не очень довольны, так и по тем, кого мобилизуют, мягко говоря, без их желания. Одно дело – поддерживать это все с дивана, а другое – идти воевать. Ну и третье – в целом российское общество, родственники которых могут быть мобилизованы. Которые тоже не ожидали, что это коснется их семей тоже".

По его мнению, мобилизация – это риски, но без нее серьезно продвинуться в Украине будет невозможно:

"Самое интересное, что Путин занял выжидательную позицию, но время играет против него, потому что количество оружия у Украины растет, количество вариантов для маневра растет, мы видим контрнаступательные действия в Харьковской области... И дальше Украина будет наращивать свои силы и наступление".

Напомним, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у президента России Владимира Путина нет никакой возможности без потерь выйти из войны с Украиной. А Украина может вернуть столько территорий, сколько сама решит.

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