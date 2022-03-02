Российской нефти нашли замену — Иран готов вернуть ядерную сделку

Для Ирана настал благоприятный момент, чтобы его вернули на мировой рынок нефти / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня

На фоне обложенной санкцией России из-за развязанной войны в Украине, в понедельник, 28 февраля, в Вене возобновились дипломатические переговоры между Ираном и западными странами по так называемой ядерной сделке. Зная, что мир ищет другого поставщика нефти и газа взамен РФ, Тегеран сформулировал свои условия возвращения под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сейчас Запад их рассматривает.

Об этом сообщает АР.

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Что известно

На встречу в Вену прибыл главный переговорщик Ирана Али Багери Кани, что свидетельствует о заинтересованности Тегерана в заключении сделки. Другими сторонами соглашения являются Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай. США вышли из соглашения в 2018 году из-за позиции президента Дональда Трампа. Но сейчас президент Джозеф Байден хочет присоединиться к сделке.

Соглашение, официально известное как Совместный всеобъемлющий план действий, предусматривало ослабление санкций против Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. Сейчас Тегеран выработал формулу, которая, по его мнению, должна удовлетворить вторую сторону.

Как пишет телеграм-канал Tasnim Online, Иран хочет, чтобы имеющиеся у него центрифуги нового поколения были всего лишь опломбированы под контролем МАГАТЭ в Иране, а не полностью уничтожены. И, якобы, другая сторона готова на это пойти.

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Если сделка состоится, Иран вернется на мировой рынок энергоресурсов, заменив здесь Россию, на которую собираются наложить санкции в этой области.

"Официальные лица говорят, что переговоры подходят к завершающей стадии, хотя неясно, сколько времени это может занять", – отмечает АР.

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