Россию ждет серьезная встряска с неожиданной стороны

Жители ряда регионов могут восстать против Путина. Коллаж "Сегодня"

В ближайшем будущем России и внешних врагов не надо – ее будут трясти мощные протестные движения в порабощенных кавказских республиках, которые мечтают о независимости, что может привести к серьезным проблемам для российских оккупантов. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ГУР отмечают, что протестное движение порабощенных Россией народов будет расти.

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"Жестокие репрессии, убийства и тысячи задержаний противников правления авторитарной кремлевской власти не смогли окончательно уничтожить стремление оккупированных Россией народов к независимости", – отмечают в военной разведке.

В качестве примера разведчики привели недавний тревожный звоночек для России из Страсбурга (Франция), где у здания Совета Европы прошла масштабная протестная акция с участием сотен чеченцев, азербайджанцев и грузин. Они протестовали против произвола оккупационных властей Чечни, которая совершает преступления против своих политических оппонентов и их родственников.

"Перед Советом Европы развевались флаги государств Кавказа. Протестующие развернули 50-метровый государственный флаг Чеченской Республики Ичкерия и, скандируя "Долой русских оккупантов", понесли его по улицам города. По мнению экспертов ГУР, следствием правления нынешней кремлевской власти является все большая разочарованность в ней и ярость граждан России. В ближайшем будущем протестные движения в РФ будут расти не только в столице, но и – даже в большей степени – в оккупированных Москвой национальных регионах", – говорится в сообщении.

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