Кресло Жириновского в ЛДПР занял сексист, хам и домогатель

Слуцкий заменит на посту Жириновского / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководителем фракции ЛДПР в Госдуме РФ, вместо умершего Владимира Жириновского, избран председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом пишет в Telegram-канале сообщает ЛДПР.

"Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого", – говорится в сообщении.

Скандал с Слуцким

Председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах сразу три журналистки. Две из них работают в парламентском пуле, а третья — телевизионный продюсер, которая приглашала депутата в эфир.

Реклама

В 2017 году Слуцкий в своем кабинете "прислонил внутреннюю часть ладони к ее лобку и провел рукой вверх", когда она зашла к нему, чтобы задать вопросы по международной повестке.

Другая же рассказала, что не хотела предавать огласке домогательства со стороны Слуцкого из-за страха потерять возможность работать в Госдуме.

Телепродюсер, в свою очередь, заявила, что Слуцкий в переписке обещал прийти в студию, если она с ним поужинает.

Реклама

В ЛДПР долго скрывали болезнь Жириновского

О тяжелом состоянии политика СМИ начали писать еще в начале февраля. Еще 9-го числа сообщали, что он попал в реанимацию в тяжелом состоянии и перестал узнавать родных.

Однако в ЛДПР 10 февраля уверяли, что Жириновский чувствует себя хорошо, а "информация "источников" значительно преувеличена ради сенсационного эффекта".