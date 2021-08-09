"Обмазываются г*вном". В Москве комику дали 10 суток за шутку про русских

В своем выступлении Идрак Мирзализаде рассуждал о том, как сложно людям с "неславянской" внешностью снимать квартиры в столице РФ

На снимке слева известный российский стендапер. Фото: коллаж "Сегодня"

Таганский районный суд Москвы дал 10 суток административного ареста комику Идраку Мирзализаде якобы за возбуждение межнациональной вражды.

Об этом сообщает Inforesist со ссылкой на агентство "Москва".

На судебном заседании Мирзализаде не признал своей вины и заявил, что все его выступление наоборот было направлено на высмеивание ксенофобии. Он также принес извинения всем, кого могла задеть его шутка.

За какую шутку осудили комика

Его судили за то, что в марте 2021 года он в своем выступлении на программе "Разгоны" рассуждал о том, как сложно людям с "неславянской" внешностью снимать квартиры в столице России.

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Также Мирзализаде пошутил про русских. Он рассказал, что якобы когда-то выходил в подъезд для того, чтобы выбрасывать матрас, который был "весь в г*вне", а до этого в квартире жили русские.

"Видимо, русские обмазываются г*вном и ложатся спать", – пошутил комик.

Такую шутку не оценили в московском суде.

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Стендапер Идрак Мирзализаде – кто он

В Москву Идрак переехал из Беларуси, чтобы откосить от армии. Играл в команде КВН "Шальная императрица" вместе с Ваней Усовичем.

Он является креативным продюсером ютьюб-проектов Stand-up Club №1, ведущим "Вечернего перископа", шоу "Вечервечер" и "Порараз бирацца".

Мирзализаде одним из первых выступил в стендап-рубрике "Вечернего Урганта", где сделал завуалированное политическое заявление. В конце своего выступления он произнес фразу: "Свободу Фахраддину Абосзода!".

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