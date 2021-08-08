Русский диверсант: бывший замкомандира по тылу решил оставить свой полк без отопления

В России бывшего замкомандира зенитно-ракетного Краснознаменного полка по тылу засекли за распиливанием системы отопления

Российский офицер "погорел" на трубах / Коллаж "Сегодня"

В России задержали бывшего замкомандира 549-го зенитно-ракетного Краснознаменного полка по тылу в момент, когда он с подельником распиливали трубы системы отопления.

Об этом сообщает тelegram-канал Mash.

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Инцидент произошел в Новой Москве. 47-летний злоумышленник раньше служил в этой части и у него остались ключи от помещений.

Взяв с собой подельника и прихватив ключи, бывший замкомандира полка начал демонтаж отопительной системы с караульного помещения. В самый неподходящий момент туда зашел солдат, который вызвал полицию.

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По факту произошедшего проводится проверка, сумма причиненного ущерба устанавливается.

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Напомним, что в июле в Южно-Сахалинске российские военные неожиданно потеряли по дороге танк. Он слетел с тягача и перевернулся на башню.

А чуть раньше военные РФ умудрились утопить танк во время форсирования реки. Они пытались переправить боевую машину на противоположный берег, но что-то пошло не так.