Санду: Молдова не имеет боеспособной армии

Проблем много, без помощи союзников Молдова не выстоит / Коллаж "Сегодня"

На фоне обострения ситуации в Приднестровье власти Молдовы оценили свои возможности для ведения эффективной войны. Выяснилось, что молдавская армия не может оказать сопротивления армии больших стран.

В этом призналась президент Молдовы Майя Санду во время своего выступления к 30-летию создания Генштаба Национальной армии, передает местное агентство Newsmaker.

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Что известно

"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", – заявила Санду.

Также Санду признала, что Молдова "не имеет эффективного щита от угрозы, потому что не развила надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость".

Она отметила, что при этом военные Молдовы, участвующие в миротворческих миссиях под эгидой ООН и ОБСЕ, пользуются репутацией профессионалов.

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Напомним, предыдущим президентом страны был пророссийский политик Игорь Додон – лидер партии Социалистов Молдовы.

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