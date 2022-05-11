Санкции работают: российские губернаторы массово уходят в отставку

Санкции серьезно влияют на РФ/Фото: Pixabay, REUTERS. Коллаж: "Сегодня"

В России губернаторы массово слагают полномочия. Вероятно, это связано с санкциями против РФ.

Об этом пишет Reuters.

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Главы Томской, Саратовской, Кировской областей, а также Марий Эл во вторник, 10 мая, заявили о сложении полномочий, а глава Рязанской области подчеркнул, что не будет баллотироваться на новый срок. Выборы во всех пяти областях запланированы на сентябрь.

Издание пишет, что хотя губернаторы российских регионов избираются, они политически подчинены Кремлю.

Некоторые губернаторы, подавшие в отставку, представляют регионы, где правящий блок "Единая Россия" набрал мало голосов на прошлогодних парламентских выборах.

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Глава аналитического центра развития региональной политики в Москве Илья Гращенков заявил, что Кремль отказывается от слабых губернаторов на фоне ухудшения экономических перспектив, вызванных санкциями Запада.

"Экономика нуждается в реструктуризации, особенно в регионах, где есть значительное экономическое влияние Запада. Этих губернаторов нужно заменить младшими и альтернативами", — сказал Гращенков.

Против РФ и дальше вводят санкции

Правительство Японии ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В списке санкций оказались более 130 человек и 70 компаний.

Среди физических лиц, попавших под ограничения, – премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин, заместитель секретаря Cовета безопасности РФ Рашид Нургалиев, главари "ЛДНР", а также родственники бизнесмена Геннадия Тимченко.

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Кроме прочего, Япония ввела ряд экспортных санкций. Был расширен перечень попавших под санкционные меры компаний и организаций, которые, по мнению Токио, связаны с оборонным сектором. Например, "Алмаз-Антей" и корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

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