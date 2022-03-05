Санкции в действии: у пропагандиста Соловьева отобрали недвижимость в Италии

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Главный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в результате западных санкций лишился недвижимости в Европе. Власти Италии конфисковали две виллы Соловьева на озере Комо – в элитной курортной зоне у подножья Альпийских гор.

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, стоимость конфискованных вилл оценивается в 8 млн евро. Операция была проведена спецподразделением финансовой полиции в рамках санкций, предусмотренных министерством экономики Италии для российских олигархов.

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Данную информацию прокомментировал в Twitter журналист Христо Грозев.

"Это одно из самых неприятных, ненавистных лиц российской пропаганды. Он выступает против "западного образа жизни", одновременно поощряя войну против Украины и свободных СМИ. Итальянская финансовая полиция только что конфисковала два его дома на озере Комо", – написал он.

Вилла на озере Комо, которая, по данным российского политика Алексея Навального, принадлежит Соловьеву / Фото: Блог Навального

Украина призвала усилить санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать все связи с РФ.

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"Россия переходит к уродливой тактике, направленной на максимальный ущерб гражданскому населению: бомбит жилые кварталы и критически важные объекты инфраструктуры, угрожает ядерным объектам. Санкции должны усилиться", – сказал он.

По его словам, сейчас необходимо отключить Сбербанк от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго, закрыть порты для российских кораблей, а также криптолазейки.