Санкции за захват самолета Ryanair в Минске будут – ЕС накажет почти 80 человек

Реакция Евросоюза на действия режима Лукашенко будет еще жестче, чем предполагалось раньше – об этом официально объявят на следующей неделе

Санкции ЕС за инцидент с лайнером Ryanair и Протасевичем в Минске объявят 21 июня. Фото: коллаж "Сегодня"

Страны Европейского Союза согласовали санкционные списки, связанные с принудительной посадкой в Минске лайнера Ryanair и последовавшим арестом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом сообщил в Twitter журналист Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая", – говорится в сообщении.

Соответствующее решение будет опубликовано 21 июня в официальном журнале ЕС.

Напомним, что 23 мая белорусские спецслужбы при помощи боевого истребителя МиГ-29 вынудили приземлиться в минском аэропорту самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины – Вильнюс, и задержали двух пассажиров – бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку-россиянку Софию Сапегу.

Это привело к тому, что Евросоюз и Украина остановили авиасообщение с Беларусью. Ранее СМИ сообщили, что ЕС включит в "черный список" чиновников из министерств обороныи транспорта, ВВС, Минского аэропорта и гражданской авиации.

При этом Минск всячески пытается показать желание Протасевича "сотрудничать" со следователями: