Сенат Чехии проголосовал за расторжение дружбы с Россией и компенсацию за взрывы

Сенаторы потребовали от правительства опубликовать информацию о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году

Верхняя палата парламента Чехии приняла обращение к правительству с призывом денонсировать Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией и потребовать от Москвы материальную компенсацию за взрывы на складе боеприпасов во Врбетице.

Об этом сообщает издание Around Prague.

В резолюции, которую поддержали 67 из 72 сенаторов, устроенные РФ взрывы во Врбетице в 2014 году назвали "актом государственного терроризма против государства ЕС, а, значит, террористическим актом против всего ЕС".

В Сенате считают, что Чехия должна выслать из Праги всех сотрудников посольства России, кроме посла и потребовать материальную компенсацию и компенсацию пострадавшим в результате взрыва на складе боеприпасов.

Сенаторы также рекомендовали правительству обсудить этот случай в Совете Безопасности ООН и органах НАТО и ЕС, а также обратиться к странам-членам за поддержкой и помощью.

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Кроме того, Верхняя палата парламента просит правительство опубликовать информацию об атаке в Врбетице в 2014 году, которая не подпадает под режим секретности, чтобы максимально предотвратить распространение дезинформации.

Правительству рекомендуют не обращаться к российским заинтересованным сторонам для строительства АЭС или других элементов критической инфраструктуры.

Напомним, 17 апреля чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов российских спецслужб под дипломатическим прикрытием, в ответ Россия выдворила из страны 20 чешских дипломатов.

В Чехии считают, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны. Речь идет об инциденте, который произошел 16 октября 2014 года и в результате которого погибли два человека.