Сенат США осудил Путина как военного преступника

Сенат решительно осуждает "насилие, военные преступления, преступления против человечности". Коллаж "Сегодня"
Сенат США единогласным решение принял резолюцию об осуждении президента РФ Владимира Путина как военного преступника из-за зверств войск оккупантов во время войны против Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Подробности
"Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", – заявил перед голосованием лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.
Отмечается, что Сенат решительно осуждает "насилие, военные преступления, преступления против человечности", совершенные российскими вооруженными силами под руководством Путина.
Резолюцию представил республиканец Линдси Грэм, ее в итоге поддержали сенаторы обеих партий единогласно.
Обстановка
- Минобороны Украины в своей вечерней сводке по итогам 15 марта сообщило, что в результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобыевки враг потерял сразу семь боевых вертолетов.
- 8 марта было объявлено, что в Николаевской области сбили один вертолет оккупантов.
- А днем ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Российские самолеты стали бояться пересекать украинскую границу, потому что далеко не все возвращаются на базу после непрошенного визита на нашу территорию.
- По данным Минобороны Украины, по состоянию на 16 марта наши силы уничтожили 95 вертолетов и 81 вражеский самолет. Слава Украине!