Сенат США осудил Путина как военного преступника

Сенат решительно осуждает "насилие, военные преступления, преступления против человечности". Коллаж "Сегодня"

Сенат США единогласным решение принял резолюцию об осуждении президента РФ Владимира Путина как военного преступника из-за зверств войск оккупантов во время войны против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

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"Все мы в этом зале объединились вместе с демократами и республиканцами, чтобы сказать, что Владимир Путин не может избежать ответственности за зверства, совершенные против украинского народа", – заявил перед голосованием лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Отмечается, что Сенат решительно осуждает "насилие, военные преступления, преступления против человечности", совершенные российскими вооруженными силами под руководством Путина.

Резолюцию представил республиканец Линдси Грэм, ее в итоге поддержали сенаторы обеих партий единогласно.

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