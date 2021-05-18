Северная Македония объявила о высылке российского дипломата

О причинах такого решения ничего не сообщается

Македония объявила дипломата в посольстве РФ персоной нон грата / Фото: AFP

Северная Македония объявила о высылке из страны российского дипломата.

Об этом сообщает информационный портал МКД.

"МИД подтвердил информацию о высылке и сообщил, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония", – сказано в сообщении.

Российский дипломат должен покинуть территорию страны в течение семи дней.

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О причинах такого решения ничего не сообщается.

Напомним, ранее власти Чехии обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице. На этих складах также хранилось оружие и боеприпасы болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, которого в 2015 году дважды пытались отравить боевым ядом "Новичок".

После этого США и ряд европейских стран выслали российских дипломатов. В частности, в конце апреля о высылке сообщили власти Болгарии.