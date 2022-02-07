"Северного потока-2" не станет": Байден пригрозил Путину из-за Украины

Байден озвучил позицию США по санкциям против РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская агрессия против Украины приведет к жестким санкциям против газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил президент США Джо Байден после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом.

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Байден отметил, что при вторжении РФ в Украину "Северного потока 2" не станет", сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Сегодня мы с канцлером Шольцом обсудили тесное сотрудничество наших стран, готовящийся пакет санкций, что демонстрирует нашу решимость в части намерений, которые последуют в случае вторжения Россию на Украину", – цитирует американского президента "РИА Новости".

Президент США также отметил, что "если Россия сделает выбор в пользу дальнейшего вторжения в Украину, мы вместе готовы, и все НАТО готово". Он добавил, что если Россия "нарушит суверенитет Украины", это "не может быть обычным делом".

В свою очередь, канцлер ФРГ после переговоров с Байденом отметил, что военная угроза Украине – это серьезная угроза безопасности в Европе.

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США приготовили пакет новых санкций против РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США разработали новые санкции против России в случае открытого вторжения в Украину армии РФ. Данные меры нацелены на российскую элиту и членов их семей, поскольку они тесно связаны с Западом.

Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.

Кроме того, президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента России Владимира Путина.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может вызвать разрыв отношений Москвы и Вашингтона. Он также выступает против того, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе.