"Северный поток – 2": СМИ узнали об одобрении США новых санкций

Пока этот пакет санкций не утвержден

США могут ввести еще один пакет санкций в связи со строительством газопровода "Северный поток – 2".

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на американского чиновника.

Известно, что Министерство юстиции США в марте одобрило еще минимум два санкционных пакета, направленных на компанию-оператора проекта "Северный поток - 2" и ее руководителя Маттиаса Варнига.

Однако пока эти пакеты не утверждены.

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Сейчас рассматривается вопрос включения "Северного потока – 2" и Варнига в санкционный список.

Тем временем газопровод "Северный поток – 2" уже построен на 95%. По состоянию на 31 марта было проложено 2339 км из 2460 км, то есть осталось уложить 121 км (5%) от общей протяженности трубы.

К слову, строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но с декабря 2020 года строительство возобновилось.