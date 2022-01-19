"Северный поток-2" вылезет России боком: смелое предложение из Германии

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На Россию нужно оказывать давление с помощью газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет DW, ссылаясь на заявление глав комитетов в Бундестаге Михаэля Рота и Антона Хофрайтера.

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По их словам, это может стать воздействием на дипломатическом уровне, если возникнет новая агрессия России против Украины.

Что предлагается

По словам Рота, в Германии делают ставку на политико-дипломатическое решение, однако санкции также являются частью дипломатического инструментария. Он отметил, что если будет новое вторжение России в Украину, то "действительно придется применить санкции".

При этом Хофрайтер призвал максимально откладывать введение в эксплуатацию "Северного потока-2".

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"Уже только по геостратегическим причинам было бы разумно оставить вопрос открытым как можно дольше", – сказал он.

Источник фото – Укринформ

По словам Хофрайтера, Германия потеряет "средство давления на президента России Владимира Путина". Также он сказал, что "трубопроводы, которые проходят через Украину, уже соответствующим образом заполнены", поэтому дополнительный газопровод Германии не нужен.

Что еще говорят в Германии?

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" приостановили из-за того, что проект не отвечает требованиям Евросоюза, а вопрос о пуске носит геополитический характер.

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По ее словам, правительство ФРГ прописало в коалиционном соглашении условие о том, что все энергетические проекты в Германии должны отвечать европейским требованиям, в том числе и этот трубопровод.

"В данный момент это не так, поэтому процесс сертификации прекращен", – заявила глава МИД.

Что говорят в России?

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее выражал надежду, что "Северный поток-2" будет сертифицирован сразу после завершения процедур немецкого регулятора.

"Будем надеяться, как только регуляторы свою работу закончат, проект будет сертифицирован. Мы на это надеемся", – сказал он.

Напомним, в начале января этого года президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США поддержать законопроект, который предусматривает введение санкций по газопроводу "Северный поток-2". Санкции необходимы, чтобы не допустить запуска газопровода.

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