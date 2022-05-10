Сейм Литвы признал РФ террористическим государством

Литва признала геноцидом военные преступления РФ в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейм Литвы 10 мая проголосовал за признание России террористическим государством.

Литовский парламент единогласно поддержал соответствующую резолюцию – 128 голосов "за", сообщает Delfi.lt.

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В резолюции Сейм констатировал, что российские вооруженные силы и наемники совершили массовые военные преступления на территории Украины, особенно в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель.

Согласно документу, усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации, ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, похищения их, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", – говорится в резолюции.

В ней также подчеркивается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности, и что международное сообщество должно создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины. Сейм Литвы призывает к тому, чтобы у этого трибунала были полномочия выдавать международные ордеры на арест, и чтобы иммунитетом не ограничивалась неприкосновенность государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.

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"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", – говорится в резолюции.

Зеленский призвал признать Россию страной-спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Российская Федерация должна быть признана страной – спонсором терроризма

"Работаем над тем, чтобы все государственные чиновники России, поддерживающие эту позорную войну, получили логичный санкционный ответ от демократического мира. Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией", — сказал Зеленский.

В свою очередь, Верховная Рада Украины поддержала обращение к Палате представителей и Сенату Конгресса США о признании России государством-спонсором терроризма.