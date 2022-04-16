Шмигаль поедет в Вашингтон – СМИ

Шмигаль примет участие в круглом столе по Украине, организованном Всемирным банком. Коллаж "Сегодня"
Премьер-министр Денис Шмигаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко посетят Вашингтон на следующей неделе.
Об этом сообщает Reuters.
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Визит состоится во время весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. Украинские чиновники проведут двусторонние встречи с финансовыми чиновниками из стран Большой семерки и других стран, а также примут участие в круглом столе по Украине, организованном Всемирным банком в четверг.
Reuters отмечает, что это мероприятие станет первой возможностью для ключевых украинских чиновников лично встретиться со многими финансовыми чиновниками из стран с развитой экономикой после 24 февраля.
Чреда визитов
- В последние дни ряд высокопоставленных политиков уже побывали в Киеве, чтобы таким образом засвидетельствовать свою солидарность с нашей страной.
- В среду, 13 апреля, в Украину с визитом прибыли президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
- 9 апреля нас посетил политический тяжеловес Европы – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Британский политик предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем.
- В это же день в Киеве побывал Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер, который пообещал предоставить нашей стране спасательную технику и участвовать в усилении санкций ЕС против России.
- Собирался в Киев и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Однако, как сообщил сам политик, его визит Киев не подтвердил из-за некогда хорошего отношения Штайнмайера с международным преступником Владимиром Путиным. В результате в Германии разгорелся скандал.